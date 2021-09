Nach gefährlichen Begegnungen - Kanton ordnet Abschüsse für drei Jungwölfe an

Wolfsrisse häufen sich diesen Sommer in der Ostschweiz, insbesondere im Kanton Graubünden. Das dortige Beverinrudel riss in jüngster Vergangenheit vermehrt Nutztiere aus geschützten Herden. Da der Schwellenwert für gerissene Nutztiere im Kanton erreicht ist, hat das Amt für Jagd und Fischerei (AFJ) Graubünden Ende August ein Regulierungsgesuch beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) eingereicht. Dieses hat nun dem Gesuch zugestimmt. Daraufhin hat Regierungspräsident Mario Cavigelli unverzüglich den Abschuss von drei Jungwölfen aus dem Beverinrudel angeordnet, wie der Kanton Graubünden in einer Mitteilung schreibt.