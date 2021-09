Kanton widerruft Bewilligung - Aus für Alba-Festival wegen infizierten Ferienrückkehrern aus Balkan

Besonders, weil sich das Alba Festival primär an eine aktuell stark von Corona betroffene Community richte.

Als Grund gibt er an, wegen möglichen Notfallpatientinnen und -patienten keine zusätzliche Belastung der Spitäler riskieren zu wollen.

Zwei Tage vor dem Startschuss zog der Kanton die Bewilligung für den Grossanlass zurück, an dem pro Tag bis zu 10’000 Fans kosovoalbanischer Musik erwartet wurden.

Der Regierungsrat hat entschieden, die Bewilligung für das Alba Festival 2021 zu widerrufen, wie er am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung schreibt. Er bedaure diesen Schritt, sehe in Anbetracht der Umstände aber keine Alternative.