Der Kanton informiere weiterhin Intimpartner und Mitbewohner von Infizierten, weil besonders bei diesen die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung am höchsten sei, heisst es in einer Mitteilung weiter.

Der Kanton Schwyz teilte ausserdem am Montag mit, dass den positiv getesteten Personen nun ein Text zur Verfügung gestellt wird. Diesen sollen Infizierte per E-Mail, WhatsApp oder Kurznachrichten an Personen weiterleiten, mit denen sie in Kontakt standen. «Vom Contact-Tracing-Team direkt telefonisch kontaktiert werden noch Mitbewohner und Intimpartner einer positiv getesteten Person», heisst es im Schreiben weiter.