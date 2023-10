Bundesgericht: Nachbarn streiten wegen Mückenplage

1 / 4 Ein Wohnungseigentümer wirft seinem Nachbarn vor, dessen Teich würde zu einer Stechmücken-Invasion führen. imago images/Jonas Walzberg Er verlangt von ihm, den Teich zu entfernen oder ihm alternativ einen Betrag von 92'000 Franken plus Zinsen von fünf Prozent seit dem 3. November 2017 als Ausgleich für die «dauerhafte Wertminderung der Immobilie» zu zahlen. imago images/STAR-MEDIA Trotz eines Gutachtens lehnten das Bezirksgericht Höfe und das Schwyzer Kantonsgericht die Beschwerde ab. IMAGO/imagebroker

Darum gehts Ein Mann im Kanton Schwyz hat einen Teich auf seiner Dachterrasse.

Seine Nachbarn sehen darin den Grund für eine Invasion von Stechmücken.

Nun hat das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gutgeheissen.

Ein Nachbarschaftsstreit im Kanton Schwyz beschäftigt das Bundesgericht. Wohnungseigentümer werfen ihrem Nachbarn vor, dessen Teich würde zu einer Stechmücken-Invasion führen. Sie verlangen von ihm, den Teich zu entfernen oder ihnen alternativ einen Betrag von 92'000 Franken plus Zinsen von fünf Prozent seit dem 3. November 2017 als Ausgleich für die «dauerhafte Wertminderung der Immobilie» zu zahlen.

Zudem soll der Nachbar ihnen eine Entschädigung von 37'375 Franken plus Zinsen von fünf Prozent seit dem 26. August 2019 und jährlich ab dem 26. August 2019 bis zur endgültigen Urteilsverkündung (proportioniert je nach Verfahrensdauer) für die tatsächlich entgangene Nutzungsmöglichkeit ihrer Dachterrasse zahlen.

Bundesgericht heisst Beschwerde teilweise gut

Beide Wohnungen verfügen über Dachterrassen. Auf der Dachterrasse des einen Nachbarn gibt es seit 2001 einen Teich. Die Beschwerdeführer behaupten, dass dieses Wasserbecken der Grund für das vermehrte Vorkommen von Stechmücken auf seiner angrenzenden Dachterrasse sei. Aus diesem Grund haben sie am 25. Februar 2020 Klage vor dem Bezirksgericht Höfe gegen ihren Nachbarn eingereicht. Als Beweismittel reichten sie unter anderem mehrere Einschätzungen eines privaten Gutachters zur Stechmücken-Situation ein. Das Bezirksgericht führte zudem eine Inspektion vor Ort durch. Das Bezirksgericht Höfe und auch das Kantonsgericht Schwyz als zweite Instanz lehnten die Beschwerde trotz des Gutachtens ab.



Das Bundesgericht hat in seinem veröffentlichten Urteil am Dienstag die Beschwerde der mutmasslichen Mückenopfer nun teilweise gutgeheissen. Es wurde jedoch nicht auf die Frage eingegangen, ob es tatsächlich eine übermässige Belästigung durch Mücken aufgrund des Teiches gibt. Diese Frage müsse nun vom Kantonsgericht geprüft werden.

Zu strenge Anforderungen

Das Bundesgericht ist der Auffassung, dass das Kantonsgericht zu strenge Anforderungen an die Partei gestellt hat, die sich über die Mückenschwärme beschwert hat. Das Kantonsgericht verlangte von den Beschwerdeführern, nachzuweisen, wann und unter welchen Bedingungen die Schwärme auftreten. Das Urteil des Bundesgerichts stellt jedoch klar, dass die Vorinstanz nicht verlangen kann, dass die Beschwerdeführer die genaue Anzahl der Mücken zählen müssen.

Die Nachbarn, die vermutlich von den Mücken beeinträchtigt wurden, forderten auch ein gerichtliches Gutachten – aber das Kantonsgericht lehnte dies ab. Das Schwyzer Gericht argumentierte, dass ein Gutachten nicht feststellen könne, ob die Mückenschwärme tatsächlich vom Teich verursacht wurden oder ob es eine andere Ursache für das Problem gibt.

Kantonsgericht in Schwyz muss Fall erneut prüfen

Das Bundesgericht kritisierte die Argumentation, die bereits das Ergebnis des Gutachtens vorwegnahm, als «willkürlich». Es stellte fest, dass das Kantonsgericht nicht über ausreichende Fachkenntnisse verfügte, um dies zu beurteilen. Stattdessen schien ein Gutachten in diesem Fall als ein objektiv geeignetes Beweismittel zu dienen. Folglich wird der Fall an das Kantonsgericht in Schwyz zurückverwiesen, damit es den Streit zwischen den Nachbarn über eine vermutete Mückenplage erneut überprüfen kann.

Die Kosten für das Gerichtsverfahren in Höhe von 5500 Franken werden dem Gegner in der Beschwerde auferlegt. Der Beschwerdegegner muss den Beschwerdeführern eine Entschädigung in Höhe von 7000 Franken für das Verfahren vor dem Bundesgericht zahlen.

