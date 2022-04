Jedes 4. Mädchen betroffen: Kanton Schwyz soll Kinder besser vor sexueller Gewalt schützen

So die Meinung einer SP-Kantonsrätin, welche nun mit Mitunterzeichnern in einem Vorstoss verlangt, dass der Kanton Schwyz flächendeckend aktiv wird.

2021 wurden in der Schweiz 1278 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern registriert, wie SP-Kantonsrätin Aurelia Imlig-Auf der Maur am Ostermontag mitteilte. Die Dunkelziffer dürfte aber um einiges höher sein. «Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in der Schweiz 60'000 bis 100'000 Kinder von sexueller Gewalt betroffen sind, pro Schulklasse ein, zwei Kinder. Jedes vierte Mädchen und jeder achte Junge erlebt vor seinem 18. Altersjahr sexuelle Gewalt», schreibt Imlig-Auf der Maur in ihrem Postulat weiter, das auch von Kantonsrätinnen und Kantonsräten der GLP und der Mitte unterzeichnet wurde.