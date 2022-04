«Strukturen stark ausgelastet» – Kanton Schwyz sucht dringend nach neuen Unterkünften für Geflüchtete

Über 4,3 Millionen Menschen aus der Ukraine befinden sich laut UN aktuell auf der Flucht. Rund 530 Personen sind mittlerweile im Kanton Schwyz untergebracht. «Die Zahl wird in den nächsten Wochen und Monaten weiter stark ansteigen», schreibt Fiona Elze, Abteilungsleiterin Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Schwyz, in einer Mitteilung . Das stelle die Verantwortlichen für die Unterbringung sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene vor grosse Herausforderungen.

Zwar seien die Aufnahmekapazitäten der kantonalen Strukturen bereits verdoppelt worden. Wegen der rasch steigenden Flüchtlingszahlen seien sie jedoch in absehbarer Zeit belegt. «Damit die ankommenden Asylsuchenden in einer ersten Phase in den kantonalen Strukturen betreut werden können, sind dringend weitere Unterbringungsmöglichkeiten nötig», so Elze weiter.