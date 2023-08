Kanton Schwyz: Was sind Chlefäli – und welche Farbe haben einheimische Kühe? 

Kenntnisse über Bund und Kanton werden schriftlich überprüft

Sechs Gemeinden schalten auf stur und verweigern Einsicht

Unterschiedliche Spielräume zur Beantwortung der Fragen

Immerhin: In den meisten Gemeinden gibt es keine Mindestanzahl an Fragen, die beim Einbürgerungsgespräch korrekt beantwortet werden müssen. Mehr Gewicht hat der Gesamteindruck der sich bewerbenden Person. In sieben der 30 Gemeinden gibt es eine Mindestquote an Fragen, die korrekt beantwortet werden müssen. Betrachte man die Fragenkataloge der Gemeinden, fallen die quantitativen Unterschiede auf. Sind es etwa in Gersau 33 Fragen, stehen der Bürgerrechtskommission Feusisberg 380 Fragen zur Auswahl. Auch in Sachen Inhalte gibt es grosse Unterschiede. So werden in sämtlichen untersuchten Gemeinden politische, geschichtliche oder geografische Fragen gestellt. Hier zeigt sich, dass die Antworten teilweise einen gewissen Spielraum zulassen.