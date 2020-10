Um gegen die Verbreitung des Coronavirus anzukämpfen, hat der Kanton Basel-Stadt am Donnerstag die Massnahmen an den Schulen verschärft. Ab Montag gilt ab der Sekundarstufe II eine Maskenpflicht im Unterricht, und auch Lager finden keine mehr statt. Zusätzlich wird der Sportunterricht ausgesetzt.

30 Infektionen an Schulen

Am Freitag publizierte das Gesundheitsdepartement des Kantons sein Corona-Bulletin. Seit Dienstag seien 30 Kinder an Schulen positiv getestet worden. 300 Kinder und ihre Familien befänden sich in Quarantäne, weil die Kinder mit einer infizierten Lehr- oder Betreuungsperson Kontakt gehabt hätten. Bereits vor drei Tagen hatte der Kanton über 60 Quarantänefälle an einer Sekundarschule und 50 an Primarschulen vermeldet. Seither seien eine weitere Kita sowie ein weiterer Kindergarten betroffen.