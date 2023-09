Solothurn: Grosseinsatz in Grenchen – Kleinflugzeug offenbar abgestürzt

Derzeit läuft in Grenchen SO ein Grosseinsatz, ein Kleinflugzeug ist abgestürzt.

Am Samstagabend ist in Grenchen SO ein Kleinflugzeug abgestürzt. Ein News-Scout erzählt, dass sich der Unfall zwischen 16.30 und 17 Uhr ereignet habe und bei der Unfallstelle Feuer zu sehen gewesen sei. Die Kantonspolizei Solothurn hat gegenüber 20 Minuten einen Grosseinsatz bestätigt. Der «Blick» berichtete zuerst darüber. Weitere Angaben zu den Passagieren und der Art des Flugzeugs könnten derzeit noch nicht gemacht werden.