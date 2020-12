Spitäler am Anschlag : Kanton Solothurn löst letzte Covid-Eskalationsstufe aus

Wegen des Coronavirus ist die Belastungsgrenze auf den Intensiv- und Bettenstationen in allen Solothurner Spitäler überschritten. Die Grundversorgung ist laut Kanton akut gefährdet. Zusätzlichem Personal aus Privatkliniken muss nun einspringen.

Wegen des Coronavirus ist die Belastungsgrenze auf den Intensiv- und Bettenstationen im Bürgerspital Solothurn und im Kantonsspital Olten überschritten. Deshalb werden die beiden Spitäler ab dem 21. Dezember mit zusätzlichem Personal aus Privatkliniken unterstützt. Wenn sich die epidemiologische Situation nicht verbessert, ist die Grundversorgung in allen Spitälern akut gefährdet.

Das Bürgerspital Solothurn (BSS) und das Kantonsspital Olten (KSO) sind die einzigen Covid-19 – Behandlungszentren im Kanton Solothurn, wie die Staatskanzlei am Donnerstagabend mitteilte. Die Situation sei in beiden Spitälern wegen der sehr hohen Zahl an Covid-19-Patienten und der sehr hohen Ansteckungszahlen im Kanton äusserst angespannt. Das pflegerische und ärztliche Personal müsse dringend entlastet werden.