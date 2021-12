Abgelaufene Impfdosen verabreicht : Kanton sperrt sämtliche Zertifikate von Ärztin in Ibach SZ

Nachdem eine Arztpraxis gegen 100 abgelaufene Impfdosen verabreicht hatte, sucht der Kanton nun nach den Betroffenen. Für diese werden extra Impftermine organisiert.

In einer Arztpraxis in Ibach SZ sind abgelaufene Impfdosen verabreicht worden.

In einer Arztpraxis in Ibach SZ wurden gegen 100 Personen mit einem abgelaufenen Impfstoff von Moderna geimpft.

In der Arztpraxis von Susanne Niemann in Ibach (SZ) wurden vermutlich in den vergangenen Monaten an schätzungsweise über 100 Personen abgelaufene Covid-19-Impfdosen des Herstellers Moderna verabreicht. Das Amt für Gesundheit und Soziales hat aufgrund dieses Verdachts umgehend entsprechende Abklärungen mit den zuständigen Stellen eingeleitet. Dabei steht aktuell die Frage des bestehenden Impfschutzes der Betroffenen im Vordergrund. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen die betreffende Ärztin in Ibach eingeleitet.