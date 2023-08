Kanton St. Gallen: Drei Wolfswelpen dürfen geschossen werden

Darum gibt der Kanton die Jungwölfe zum Abschuss frei

In den letzten vier Monaten haben die Wölfe des Calfeisental-Rudels auf der Alp Gafarra im Weisstannental SG mehr als acht Schafe gerissen oder so schwer verletzt, dass sie getötet werden mussten, und das trotz Herdenschutzmassnahmen. Der Leitrüde des Rudels konnte genetisch an den Rissen bestätigt werden, weshalb die Risse eindeutig dem Calfeisental-Wolfsrudel angerechnet werden können, wie der Kanton St. Gallen am Mittwoch mitteilte.