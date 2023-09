St. Gallen: Mann erschiesst Hund nach Beissangriff

Das ist passiert

Nachdem er den Hund getötet hatte, deponierte er die Tatwaffe an einem unbekannten Ort. Zudem versteckte er laut Strafbefehl zwei Sturmgewehre in einem angrenzenden Wald. Neben den Waffen besass der 52-Jährige verbotenerweise Armeemunition. Im Haus des Mannes wurde zudem Marihuana gefunden.

Das sagt das Veterinäramt

Das sagt der Schweizer Tierschutz

Anhand der Bissverletzungen könne festgestellt werden, ob es sich beim Hund noch um einen normalen Jagd- und Beutetrieb handelt, oder ob ein ausgeprägtes Aggressionsverhalten vorliegt. «Eigentlich muss ein Hundehalter immer auf den Hund aufpassen, insbesondere wenn dieser gerne Katzen jagt», so Fitzi weiter. So ein Hund müsse konsequent in Wohngebieten angeleint werden. «Leider lässt sich nicht jeder Vorfall verhindern. Die meisten Hunde haben einen Jagd- und Beutetrieb. Je stärker dieser ausgeprägt ist, desto besser muss sich der Hund im Freien abrufen lassen», so Fitzi.