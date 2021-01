Die Impfungen gegen Covid-19 sind in Appenzell Ausserrhoden am Montag gestartet. In einem ersten Schritt stehen 800 Impfdosen des Pfizer-Biontech Impfstoffes zur Verfügung. Die ersten Impfungen wurden am Nachmittag in zwei Alters- und Pflegeheimen in Herisau und Heiden verabreicht, teilen die Ausserrhoder Behörden mit. Bis Freitag werden alle Personen in sämtlichen Ausserrhoder Alters- und Pflegeheimen, die zur Impfung bereit sind, ihre erste Impfung erhalten haben. Nach drei Wochen erfolgt die zweite Impfung. Bis Ende Januar seien alle impfbereiten Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen in Appenzell Ausserrhoden geimpft.