Kanton St. Gallen: Käsefabrik entsorgte schmutziges Molkewasser in der Thur

Bei einer Käsefabrik in der Ostschweiz wurde von Juni 2020 bis Mai 2021 verschmutztes Wasser in die Thur geleitet.

Eine Ostschweizer Käsefabrik leitete von Mitte Juni 2020 bis Anfang Mai 2021 verschmutztes Wasser in die Thur. Bei der Produktion in der Käsefabrik fallen Abwässer der Molkeproduktion an, die Gewässer verschmutzen können, wenn sie nicht korrekt entsorgt werden. Von genau diesen Abwässern wurden insgesamt über 61’000 Kubikmeter verschmutztes Molkewasser direkt in die Thur geleitet statt separat entsorgt. Damit sparte sich die Firma Entsorgungskosten von über 73’000 Franken.