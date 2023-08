Das droht dir, wenn du dein Füdli öffentlich zeigst

Untenrum war er nackt

Anfang April 2023 begab sich der 39-Jährige an einem Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto auf den Parkplatz einer Pädagogischen Hochschule in der Ostschweiz. Dort stieg er aus und rauchte eine Zigarette. Soweit so gewöhnlich. Dabei trug der Mann aus Eritrea allerdings keine Unterbekleidung, wie es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft heisst. Sprich: Er war untenrum nackt. Eine Frau und deren Kollegin fuhren, just als der Mann füdliblutt am Rauchen war, auf dem Parkplatz am 39-Jährigen vorbei und «konnte dabei völlig unerwartet das nackte Gesäss sehen, was bei ihr ein unangenehmes Gefühl auslöste», so die Staatsanwaltschaft.