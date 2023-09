Kanton St. Gallen: Dieb muss vier Monate ins Gefängnis

In der ganzen Schweiz boomen Diebstähle aus Autos . Allein im Kanton St. Gallen wurden der Kantonspolizei seit Anfang Jahr bis Ende August 915 dieser Diebstähle gemeldet. In rund 700 Fällen waren die Autos nicht abgeschlossen . Die Kantonspolizei St. Gallen macht deshalb erneut darauf aufmerksam: «Das Auto ist kein Tresor.»

Anfang September wurde nun einer dieser Diebe per Strafbefehl verurteilt. Der 42-jährige Algerier hatte Anfang Juni 2023 gleich vier dieser Diebstähle aus Autos begangen. So schlug er vom 3. auf den 4. Juni in Abtwil SG zu. Er durchsuchte ein unverschlossenes Auto und stahl ein iPad. Nur einige Tage später klaute er mit zwei anderen Männern ein Portemonnaie aus einem unverschlossenen Auto in Berneck SG. Kurz nach dem Diebstahl konnte der Algerier aber von der Polizei angehalten werden.