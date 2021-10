Farbiger Zebrastreifen in Rebstein – Kanton St. Gallen stellt Strafantrag gegen Regenbogen-Sprayer

Im Vorfeld der Abstimmung zur «Ehe für alle» wurde in Rebstein SG ein Fussgängerstreifen auf einer Kantonsstrasse beim Rebster Markt mit Regenbogenfarben besprüht, wie der Rheintaler (Bezahlartikel) am Dienstag berichtete. Nun hat der Kanton St. Gallen einen Strafantrag gegen Unbekannt gestellt, wie Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage bestätigt. «Es handelt sich hierbei um Sachbeschädigung, daher haben wir uns in Absprache mit dem Kanton für einen Strafantrag entschieden», sagt Urs Kurath, Leiter des Strassenkreisinspektorats in Buchs SG.

Zur Täterschaft weiss man einzig, dass es sich um eine politisch aktive Person gehandelt haben muss. Der Streifen wird jedoch nicht aufgrund der LGBTQ-Botschaft in seinen alten Zustand zurückversetzt: «Die Botschaft hinter dem Fussgängerstreifen stört uns nicht. Aber der Streifen muss trotzdem wieder in gelb gemalt werden, damit er seine Funktion richtig erfüllen kann», sagt Kurath hierzu.

Nicht der einzige bunte Streifen

Auch in Balgach SG und Widnau SG wurden Fussgängerstreifen bunt eingefärbt. Der Rheintaler (Bezahlartikel) sprach mit dem Aktivisten, der die Streifen in Balgach und Widnau neu eingefärbt hatte. Sein Ziel sei es gewesen, Aufmerksamkeit für die Benachteiligung der LGBTQ-Community zu wecken. Dies gelinge am besten, wenn man Regeln breche, sagte der Aktivist. Er hofft nun, dass viele seinem Beispiel folgen und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Ob er auch hinter dem regenbogenfarbigen Fussgängerstreifen in Rebstein steckt, ist nicht bekannt. Die Streifen in Balgach und Widnau wurden inzwischen wieder gelb übermalt, wie die entsprechenden Gemeindeverwaltungen auf Anfrage von 20 Minuten mitteilen.