Kanton St. Gallen: Maisanbau wegen Maiswurzelbohrer eingeschränkt

Ein invasiver Käfer breitet sich in der Ostschweiz rasant aus. Nun muss in über zwei Drittel der Gemeinden im Kanton St. Gallen 2024 der Maisanbau eingeschränkt werden.

1 / 3 Der Maiswurzelbohrer sorgt für Schäden an Maiswurzeln. Kanton SG Nun müssen 64 St. Galler Gemeinden ihren Maisanbau 2024 einschränken. imago/blickwinkel Dadurch kann der Schädling bekämpft werden. Denn die Larven sterben, wenn sie keinen Mais fressen können. Pexels/Dan Cristian Paduret

Darum gehts Der Maiswurzelbohrer sorgt dafür, dass 2024 der Maisanbau in 64 St. Galler Gemeinden eingeschränkt werden muss.

Mit dieser Einschränkung kann der invasive Käfer bekämpft werden.

Der Maiswurzelbohrer ist im Kanton St. Gallen weiter auf dem Vormarsch. Der aus Nordamerika stammende Schädling, der 2019 erstmals in der Region auftrat, kann grosse Schäden an Maisfeldern anrichten. Am Dienstag teilte das St. Galler Volkswirtschaftsdepartement mit, dass sich der Schädling weiter ausgebreitet hat. Da der Käfer grosses Schadenspotenzial hat, muss der Maisanbau eingeschränkt werden.

Wurde an einem Standort der Maiswurzelbohrer nachgewiesen, muss gemäss Bundesvorgaben deshalb in einem Radius von zehn Kilometern zwingend eine Fruchtfolge eingehalten werden. Das bedeutet, dass an den betroffenen Stellen im kommenden Jahr kein Mais angebaut werden darf.

Hier wird 2024 der Maisanbau eingeschränkt

In folgenden Gebieten wird 2024 die Anpflanzung des Maises eingeschränkt:

Das Verbot gilt auch für einen Umkreis von zehn Kilometern in den folgenden Gemeinden: Neckertal, Bütschwil-Ganterschwil, Mosnang, Kirchberg, Eschenbach, Gommiswald, Kaltbrunn, Schänis, Weesen, Mels und Pfäfers.

Maiswurzelbohrer pflanzt seine Eier im Maisfeld

Bereits 2021 wurde der Maisanbau an vielen Orten im St. Galler Rheintal eingeschränkt. Damals wurde der Schädling 2020 an fünf Fallen-Standorten gefunden. Auch 2022 mussten Bauern im Fürstenland und im Linthgebiet den Maisanbau einschränken. Doch kann die Ausbreitung des Käfers nicht ganz verhindert werden? Und wie kam es, dass sich der Schädling so rasant verbreitete?

«Die Ausbreitung war logisch, letztes Jahr hatten wir schon in Wil und im ganzen Rheintal Fänge, Schwyz hatte ebenfalls Fänge», sagt Bruno Inauen, Leiter Landwirtschaftsamt Kanton St. Gallen, zu 20 Minuten. Die Ausbreitung in Richtung Bodensee habe das Amt deshalb nicht überrascht. «Wir werden die Fänge auch künftig haben», so Inauen weiter. Ob sich der Maiswurzelbohrer in Richtung Toggenburg bewegt, werde sich zeigen. Die Anzahl gefangener Tiere sei etwa gleich wie letztes Jahr. «Die Eindämmung funktioniert also», so Inauen weiter.

Schädling wird nicht mit Chemie bekämpft

Der Maiswurzelbohrer, ein Käfer, legt im Herbst seine Eier in bestehenden oder bereits abgeernteten Maisfeldern ab. Die Larven schlüpfen im folgenden Frühjahr oder Sommer und fressen die Wurzeln der danach folgenden Maispflanzen ab. Da die Larve auf Mais angewiesen ist, kann der Schädling bekämpft werden, indem man im Folgejahr keinen Mais mehr in den betroffenen Gebieten anpflanzt.

«Wenn die Made keinen Mais findet, stirbt sie», sagt Inauen. Die Schädlinge werden nicht chemisch bekämpft, denn: «Mit dem Unterbruch des Maisanbaus können die Larven gut eingedämmt werden.»