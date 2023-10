Thurgau: Drei Einbrecher verhaftet

Zwischen dem 19. und 24. September kam es in Gemeinden im Hinterthurgau zu mehreren Einbruchdiebstählen in Gewerbebetriebe. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte, führten intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei auf die Spur von drei Tatverdächtigen. Die Personen hielten sich in einem Zelt in einem Maisfeld im zürcherischen Unterohringen auf.