Bis auf Widerruf: Kanton Thurgau verhängt Feuerwerks- und Feuerverbot 

Das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau teilte am Freitag mit, dass mit sofortiger Wirkung und bis auf Widerruf ein Feuerverbot in Wäldern und in Waldesnähe erlassen werde. Die Waldbrandgefahr im Kanton Thurgau wird auf Stufe vier gesetzt, was «grosse Gefahr» bedeutet.