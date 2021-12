Hohe Auslastung : Kanton Thurgau verpflichtet weitere Kliniken, Intensivpersonal zu stellen

Wegen Covid-19-Fällen steigt die Auslastung auf Thurgauer Intensivstationen. Nun müssen weitere Leistungserbringer Personal zur Verfügung stellen.

Auf Intensivstationen fehlt es an Personal (Symbolbild).

So müssen diverse Kliniken neu Personal zur Verfügung stellen.

Um die steigende Zahl an Intensivpatientinnen- und Patienten versorgen zu können, werden im Kanton Thurgau zusätzliche Massnahmen getroffen.

Aufgrund der stetig steigenden Auslastung der Spitäler und Intensivstationen hat der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin am Donnerstag zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine weitere Anordnung für Spitäler, Kliniken und Pflegeheime erlassen. Das teilte das Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau am Freitagmorgen mit. So müssen neu die Klinik Seeschau AG, die Rehabilitationskliniken St. Katharinenthal, die Klinik Schloss Mammern AG, die Rehabilitationsklinik Dussnang AG, die Tertianum Neutal und Rehabilitationsklinik Zihlschlacht AG sowie die psychiatrischen Kliniken Münsterlingen und Clienia Littenheid AG) der Spital Thurgau AG (STGAG) und dem Herz-Neuro-Zentrum Bodensee (HNZB) Fachpersonal für den Betrieb der Intensivplätze zur Verfügung stellen, soweit die beiden Einrichtungen nicht selber über dieses verfügen.