Kanton übernimmt einen Drittel der Mieten, aber es gibt einen Haken

Warten auf Bern

In den Eidgenössischen Räten dauert der Streit um einen Corona-Mieterlass für Geschäfte weiter an. Am Mittwoch hat die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK) eine Motion beschlossen, die einen Mieterlass von 60 Prozent vorsieht für die Dauer der behördlichen Schliessung. Dabei soll aber einer Mietobergrenze von 20’000 Franken gelten. Betriebe, die ihre Aktivitäten reduzieren mussten, sollen in begrenztem Umfang von einem Mietrabatt profitieren dürfen. In einer ersten Fassung wollte die WAK eine Mietzinsreduktion von 70 Prozent vorschlagen, der Ständerat nahm aber starke Anpassungen an der Vorlage vor, die wiederum von der Nationalratskommission verworfen wurden.