Menschenrechte : Kanton und Stadt suchen nach Lösungen für ein Nebeneinander mit Bettlern 

Der Kanton schlug vor, dass Bettlerinnen und Bettler in jeder Gemeinde eine Bettelbewilligung beantragen sollen. (Symbolbild)

Der Stadtrat wünscht sich eine kantonale Regelung, wie beispielsweise in Basel Stadt.

Der Vorschlag des Kantons an die Gemeinden lautet, eine Bettelbewilligung einzuführen.

In der Schweiz entscheiden die Kantone über die Voraussetzungen fürs Betteln. Und bis jetzt gilt im Kanton Luzern ein Bettelverbot, das abgeschafft werden muss. Der Grund dafür ist, dass 2014 eine Rumänin wegen Bettelns in Genf zu einer Geldstrafe von 500 Franken verurteilt wurde. Sie zog dieses Urteil bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg weiter. Das Gericht gab ihr 2021 recht und hielt fest, dass das Verbot gegen das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verstösst und damit gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstosse.