Baselland: Kanton versteigert Polizeiauto

Am 30. April wird in Liestal ein ehemaliges Polizeiauto öffentlich versteigert.

Sieben Dienstjahre und 81’107 Kilometer hat der Streifenwagen auf den Achsen. Das sind etwa 12’500 Kilometer pro Jahr oder 34 Kilometer täglich, welche der Dienstwagen im Auftrag des Kantons leisten musste. Das wäre vom Polizeiposten in Liestal bis Kleinhüningen hin – und wieder zurück. Wie viele Parkbussen mit dem Fahrzeug verteilt wurden, bleibt offen. Nun wurde es bei der Baselbieter Polizei ersetzt und wird an die Zivilbevölkerung versteigert. «Wir wollen nahe an den Leuten sein, deshalb ist die Auktion für alle zugänglich», sagt Berardino Barbati der kantonalen Liquidationsstelle. «Es kommt immer wieder vor, dass Behördenfahrzeuge bei kantonalen Auktionen versteigert werden. Dabei decken wir auch umliegende Kantone wie den Aargau ab», ergänzt der Leiter des Fundbüro und Verwertungsdienstes Baselland.

Fahrzeuge werden stark unter Wert versteigert

Für wie viel das Auto unter den Hammer kommt, zeigt sich Ende April am Auktionstag in Liestal. «Wir geben die Fahrzeuge stark unter dem Wert ab unter Berücksichtigung woher das Auto kommt, wenn es beispielsweise von einer Beschlagnahmung kommt. Mit bei der Auktion dabei ist noch ein Yamaha TDM900A Motorrad, was ebenfalls ein ehemaliges Behördenfahrzeug der Baselbieter Polizei ist. Der Erlös dieser Fahrzeuge geht an die Bau- und Umweltdirektion Baselland», ergänzt Barbati. An der Auktion werden insgesamt 110 Velos, vier Autos, ein Motorrad, ein Kleinmotorrad und zwei Autobahnschilder versteigert.