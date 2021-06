Pilotprojekt : Kanton Waadt führt Gratis-Binden und -Tampons an Schulen ein

Der Kanton Waadt hat ein Pilotprojekt lanciert: Künftig sollen Frauen an Schulen Tampons und Binden gratis erhalten. Das Projekt hat zum Ziel, dass die Menstruation enttabuisiert wird.

Im Jura hatte das Parlament am 31. März einen Antrag für die Installation von gratis Bindenspendern in Schulen gutgeheissen. Die Kantone Luzern, Wallis und das Bern lehnten ähnliche Vorschläge in der Vergangenheit ab. Einzig die Gemeinde Tavannes in Bern willigte ein, gratis Hygieneprodukte für ihre Schülerinnen bereit zu stellen.