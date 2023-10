Waadt: Mann zu Unrecht des Gipfeli-Klaus bezichtigt

Stein des Anstosses: Ein Gipfeli, das angeblich in der Denner-Filiale entwendet wurde.

Der Waadtländer wurde nun per Strafbefehl wegen Verleumdung und Tätlichkeit verurteilt.

Ein Mann beschuldigte in der Region Lausanne einen anderen, geklaut zu haben.

Wer einen Mann öffentlich des Diebstahls bezichtigt , ohne Beweise dafür vorlegen zu können, riskiert rechtliche Schritte. Pierre*, der eine Denner-Filiale in der Region Lausanne betreibt, musste dies auf die harte Tour lernen, wie 20 Minutes berichtet.

Als Marko* im Februar dieses Jahres das Geschäft verliess, sprach ihn der 40-jährige Waadtländer an und hinderte ihn mit einer Handblockade daran, das Gebäude zu verlassen. Der Ladenbesitzer beschuldigte den Kunden, ein Gipfeli gestohlen und es in seiner Handtasche versteckt zu haben. Die Durchsuchung von Markos Tasche ergab jedoch nichts.

Strafbefehl wegen Verleumdung und Tätlichkeit

Marko war verärgert darüber, wie leichtfertig Pierre ihn beschuldigt hatte – und erstattete Anzeige. Der Waadtländer Geschäftsmann wurde nun per Strafbefehl wegen Verleumdung und Tätlichkeit verurteilt. Er erhielt eine Strafe von zehn Tagessätzen zu 70 Franken, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Verfahrenskosten in Höhe von 825 Franken werden ihm in Rechnung gestellt.