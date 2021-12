Wegen Coronavirus – Kanton Wallis begrenzt spontane Zusammenkünfte an Silvester

Damit will der Staatsrat das Gesundheitssystem entlasten.

Im Kanton Wallis sind in der Silvesternacht spontane Zusammenkünfte verboten.

An Silvester sind spontane Zusammenkünfte im Kanton Wallis verboten.

Der Walliser Staatsrat hat entschieden, spontane Zusammenkünfte im öffentlichen Raum an Silvester auf maximal 15 Personen zu begrenzen. Dies schreibt die Kantonsregierung am Mittwoch in einer Medienmitteilung und begründet den Entscheid mit der Entwicklung der epidemiologischen Lage und der Gefahr einer Überlastung des Spitalwesens.