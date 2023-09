Schweiz: Wallis Schwarznasenschafe begeistern das Internet

Viele Nutzer und Nutzerinnen erinnert das Aussehen der Walliser Schwarznasenschafe an den Himmelsbison Appa aus der Avatar-Serie.

Der Tiktok-Channel bopeep_valaisblacknose erfreut sich derzeit weltweiter Beliebtheit. Auf dem Profil sind zahlreiche Videos mit Walliser Schwarznasenschafen zu finden. Laut der «Valais Blacknose Sheep Society» sind derzeit 13’700 Tiere registriert. Die Rasse wurde bis 2013 ausschliesslich in der Schweiz gezüchtet, anschliessend aber auch auf die britischen Inseln importiert. Heute gehören sie zum Kulturgut des Kantons.

Das macht die Schafe so besonders

Die Schafe haben ein unverwechselbares Aussehen. Sie haben flauschige weisse Wolle, schwarze Gesichter, Ohren und Füsse sowie spiralförmige Hörner. Aufgrund ihrer Herkunft aus alpinen Verhältnissen sind sie widerstandsfähige Tiere, die an die Landschaft der Schweizer Alpen gewöhnt sind. Viele Nutzer werden beim Betrachten des Tieres an Appa aus Avatar erinnert. Die Schafe sind sehr zutraulich, im Wallis gibt es einige Angebote, bei welchen man den Tieren begegnen kann.

Die Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hält übrigens Schwarznasenschafe. Sie hat ein Haus in Les Breuleux JU, in der Nähe des Ortes, in dem sie aufgewachsen ist.