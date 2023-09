Wallis: Jugendliche stürzen auf Töff im Kreisel – einer stirbt

In diesem Kreisel in Riddes VS stürzten die 16-Jährigen.

Ein Töfffahrer und sein Beifahrer verunglückten am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr in Riddes VS in einem Kreisel. Dies teilt die Kantonspolizei Wallis mit. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei kollidierte das Vorderrad des Rollers mit dem Inselrand im Kreisel und es kam zum Sturz.