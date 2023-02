Eistauchen Kanton Wallis: Mann stirbt nach Unfall

Der 48-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und danach in kritischem Zustand ins Spital nach Lausanne geflogen. Bilder eines News-Scouts vom Samstag zeigen den Einsatz.

Bei einem Kursausflug von einem Eistauchclub ereignete sich am Samstag ein tödlicher Unfall. Im Lac de Taney im Kanton Wallis wurde ein Mann unter Wasser plötzlich ohnmächtig. Zunächst gelang es der Eistauchgruppe, den Mann aus dem See zu bergen und zu reanimieren. Der 48-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und danach in kritischem Zustand ins Spital nach Lausanne geflogen.