Kanton Wallis: Seit zwei Jahren vermisst – Spaziergänger findet Roland D.

In diesem Gebiet im Kanton Wallis wurde Roland D. vermisst.

Ein Spaziergänger hat am 13. August zwischen La Breya und dem Val d’Arpette im Kanton Wallis eine Leiche gefunden. Dies teilt die Kantonspolizei Wallis am Montag mit – dem Tag, an dem es gelang, den Mann formell zu identifizieren.