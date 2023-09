Missbrauch bei Minderjährigen: Walliser Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren

In der Schweiz kam es seit 1950 zu mindestens 1002 Missbrauchsfällen im Umfeld der katholischen Kirche. Das zeigt eine neue Untersuchung der Uni Zürich. (Symbolbild)

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat ein Vorverfahren eröffnet, um mögliche Straftaten zu untersuchen, die im Zusammenhang mit dem kürzlich veröffentlichten Bericht zur sexuellen Misshandlung von Minderjährigen in der römisch-katholischen Kirche bekannt geworden sind. Dies teilt die Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit.

«Spitze des Eisbergs»

Von problematischen Grenzüberschreitungen bis hin zu schwersten, systematischen Missbräuchen: Die Untersuchung der Uni Zürich brachte vergangene Woche ein breites Spektrum an Missbrauchsfällen durch Angehörige der katholischen Kirche in der Schweiz zutage.

• Insgesamt wurden 1002 Fälle, 510 Beschuldigte und 921 Betroffene identifiziert.

• 56 Prozent der Opfer waren männlich.

• 39 Prozent der Opfer waren weiblich.

• Bei fünf Prozent liess sich das Geschlecht nicht eindeutig feststellen.

• In 74 Prozent der Fälle waren die Opfer minderjährig.

• In 14 Prozent der Fälle waren die Opfer erwachsen.

• In zwölf Prozent der Fälle war das Alter nicht eindeutig feststellbar.

• Die Beschuldigten waren bis auf wenige Ausnahmen Männer.