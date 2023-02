Kanton Wallis: Mann attackiert Steinbock mit Stange

Auf einer Bergstrasse in Le Châtelard VS ereignete sich eine Konfrontation zwischen einem Mann und einem Steinbock.

Ein Video aus dem Kanton Wallis macht derzeit in den sozialen Medien die Runde. Es zeigt, wie ein Mann einen Steinbock mit einer orangen Schneestange vor sich hertreibt. Der Vorfall trug sich in Le Châtelard, südwestlich von Martigny VS und in der Nähe der französischen Grenze, zu. Der «Walliser Bote» berichtete zuerst über das Video.