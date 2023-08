Kanton Wallis: Polizei entdeckt und identifiziert Knochen

Rund einen Monat nach einem Rucksack- und Knochenfund am Petit Combin ist klar, wer dort starb.

Mitte Juli fand ein Wanderer in der Region Avouillons VS einen Rucksack. Dies teilt die Kantonspolizei Wallis am Montag mit. Gebirgsspezialisten suchten daraufhin das Gebiet nach weiteren Spuren und Hinweisen ab.