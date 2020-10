Der Kanton Luzern will wichtige Fischarten schützen. Deshalb werden die Lebensräume für Fische in der Kleinen Emme verbessert. Video: Kanton Luzern

Darum gehts Der Kanton Luzern will die Kleine Emme aufwerten, um zum Erhalt wichtiger Fischarten beizutragen.

Den Fischen bereitet neben den höheren Temperaturen auch der niedrigere Wasserstand Schwierigkeiten.

Es werden Hindernisse entfernt und Rückzugsgebiete geschaffen.

Besonders die höheren Temperaturen und der niedrige Wasserstand aufgrund der Klimaerwärmung bereiten Fischen in unseren Gewässern Schwierigkeiten, teilte der Kanton Luzern am Dienstag mit. In der Kleinen Emme seien vor allem die Bachforelle und die Groppe davon betroffen. Um zum Erhalt der wichtigen Fischarten beizutragen, wertet der Kanton Luzern nun im Gebiet Unterlangnau in der Gemeinde Werthenstein die Lebensräume der Fische auf.

«Die Kleine Emme ist eines der bedeutendsten Gewässersysteme und Fischgewässer im Kanton Luzern», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Mit Gewässeraufwertungen will der Kanton nun entlang verschiedener Flussabschnitte dazu beitragen, Bachforellen, Groppen und weitere Tiere in der Kleinen Emme zu erhalten. Es werden Hindernisse entfernt, die Fische am Wandern hindern. Ausserdem entstehen durch das Einbringen von Raubäumen wertvolle Rückzugsgebiete. Raubäume sind mehrere Meter lange Baumspitzen, speziell von Tannen und Fichten, die im Wasser befestigt werden. Diese Rückzugsgebiete sind vor allem wichtig, da die Gewässer in Folge der Klimaerwärmung höhere Temperaturen erreichen und die Wassermengen durch Trockenwetterperioden markant zurückgehen, schreibt der Kanton weiter.

Förderung der Biodiversität

Die Gewässeraufwertung erfolge im Rahmen der Strategie zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Kanton Luzern sowie im Rahmen der Massnahmen zur Klimaanpassung. In den vergangenen Jahrzehnten habe die Biodiversität weltweit in allen Ökosystemen starke Verluste erlitten, ihr Zustand gelte heute als bedroht, so der Kanton Luzern.

Durch das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz werden aus diesem Grund die Kantone zum Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt verpflichtet. «Die Ökosystemleistungen, von denen wir täglich profitieren, sind keine Selbstverständlichkeit», schreibt der Kanton weiter. Durch die hohe Bevölkerungsdichte und die intensive Land- und Ressourcennutzung sei die Erhaltung und Förderung der Biodiversität wichtiger denn je.