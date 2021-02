Der Kanton will bis Juli die Möglichkeit haben, 1,3 Millionen Tests durchzuführen und stellt für Ausrüstung und Personal 14 Millionen Franken bereit, wie es weiter heisst. Das neue Konzept soll zeitnah dem Bund vorgelegt werden, damit dieser entscheiden kann, ob er die Testkosten übernimmt. Das Projekt sei derzeit in der Aufbauphase und soll noch im Februar zur Anwendung kommen.

Pool statt Einzeltests

Die Regierung verweist auf rund 2000 neue Fälle pro Tag in der Schweiz, orientiert sich aber auch an der «Corona Immunitas»-Studie, laut der es eine Dunkelziffer von 20’000 Fällen pro Tag gebe. Das Virus werde so «wesentlich» durch Personen mit symptomlosen Verläufen weitergegeben. Dem wolle man mit dem neuen Programm begegnen. So sollen unter anderem die Weiterführung des Präsenzunterrichts an Schulen sichergestellt sowie Arbeitsausfälle oder gar Betriebsschliessungen verhindert werden.