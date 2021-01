Der Kanton appelliert an die Fasnächtler: Sie sollen dem Virus nicht mit spontanen Fasnachtsaktivitäten zu einer weiteren Ausbreitung verhelfen.

Am 11. Februar ist Schmutziger Donnerstag.

Mit Tagwachen am Schmutzigen Donnerstag starten die Luzerner jeweils in die fünfte Jahreszeit: die Fasnacht. Fast 450’000 Fasnächtler feierten 2020 im ganzen Kanton Luzern. Dann kam das Coronavirus – und dieses Jahr wird alles anders. Grosse Fasnachtsveranstaltungen wird es heuer nicht geben. Urknall und Fötzeliräge gibts am Schmutzigen Donnerstag nicht, Umzug findet auch keiner statt.