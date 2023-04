Zürich: Kanton zieht positive Präventionsbilanz bei Pädosexualität

In Zukunft soll der Fokus vermehrt auf die Jugendlichen gesetzt werden.

Der Kanton Zürich bietet seit 2021 eine Präventionsstelle für pädosexuelle Personen an.

Im Jahr 2022 haben im Kanton Zürich 58 Personen Kontakt mit der Präventionsstelle Pädosexualität aufgenommen. Dabei waren 55 Betroffene männlich, drei weiblich. Durchschnittlich sind die Personen, die sich bei der Präventionsstelle melden, 33 Jahre alt, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung am Freitag schreibt. Im Vorjahr war das Durchschnittsalter 38 Jahre.

Die Angebote der Präventionsstelle Pädosexualität stehen in erster Linie erwachsenen und jugendlichen Personen mit pädosexueller Neigung zur Verfügung. Auch Angehörige von Betroffenen und Fachpersonen können bei der Beratungsstelle Hilfe suchen. Für Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Zürich sind die Dienstleistungen der Präventionsstelle kostenlos und auf Wunsch anonym.

Die Anonymität nutzten die Betroffenen: 27 Hilfesuchende nahmen per E-Mail Kontakt mit der Präventionsstelle auf, 30 via Hotline. Eine Person wurde von einer Fachperson an die Präventionsstelle überwiesen.