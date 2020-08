Seit zwei Jahren in Einzelhaft Kanton Zürich baut für Gefangenen Brian das Gefängnis um

Für ihren bekanntesten Gefangenen Brian alias Carlos baut die Zürcher Justizdirektion einen Spazierhof im Wert von 1,85 Millionen Franken. Der Häftling soll so von seinen Aufsehern getrennt werden, da ihr Verhältnis zu angespannt ist.

Der 24-jährige Brian, besser bekannt unter dem Pseudonym Carlos, sitzt seit zwei Jahren hinter Gittern. Als «jugendlicher Gewalttäter» geriet er vor sieben Jahren in den Fokus der Medien. 23 Stunden pro Tag verbringt er in seiner Zelle, am Wochenende sogar 24 Stunden. Hofgang gibt es für Brian nur mit Fuss- und Handfesseln, was ihm grosse Schmerzen bereitet, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.