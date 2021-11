Aviäre Influenza – Kanton Zürich entdeckt Vogelgrippe-Fall und ergreift Sofortmassnahmen

Seit Ende Oktober haben die Vogelgrippe-Fälle bei wildlebenden Wasservögeln in Europa stark zugenommen. In mehreren Ländern sind auch Fälle in Geflügelbetrieben aufgetreten.

1 / 1 Die Behörden von Baden-Württemberg haben eine hochansteckende Variante der Vogelgrippe bei Schwänen in der Schweiz bestätigt. (Symbolbild) DPA/Picture Alliance / Felix Kästle

Darum gehts Im Zürcher Unterland ist ein Vogelgrippe-Fall aufgetreten.

Jeder Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln ist nun zu verhindern.

Das Virus ist nach heutigen Erkenntnissen nicht auf den Menschen übertragbar.

Im Zürcher Unterland ist bei einer Hobbyhaltung mit Geflügel ein Fall von «Aviärer Influenza» (Vogelgrippe) aufgetaucht. Das Veterinäramt des Kantons Zürich hat die notwendigen Sofortmassnahmen veranlasst. Ob es sich um eine hochansteckende Variante handelt, ist derzeit Gegenstand einer Untersuchung.

Bund und Kantone bereiten die nötigen Massnahmen vor, um eine Weiterverbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, wie das «Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen» (BLV) in einer Mitteilung schreibt. Es hat nun alle Geflügelhalter aufgerufen, vorbeugende Massnahmen zu treffen. Das Virus ist nach heutigen Erkenntnissen nicht auf den Menschen übertragbar.

Vogelgrippe-Fälle nehmen stark zu

Anfang dieser Woche bestätigten die Behörden von Baden-Württemberg in der Nähe der Schweizer Grenze eine hochansteckende Variante der Vogelgrippe bei Schwänen. Der Fall im Zürcher Unterland im Gebiet des Rheins ist nun der erste in der Schweiz in einer Hobbyhaltung mit Hühnern und Wasservögeln. Die weiteren Massnahmen wollen die Behörden in den nächsten Tagen kommunizieren.

Seit Ende Oktober haben die Vogelgrippe-Fälle bei wildlebenden Wasservögeln in Europa stark zugenommen. Auch sind in mehreren Ländern erste Fälle in Geflügelbetrieben aufgetreten. Derzeit treffen wildlebende Wasservögel auch an unseren Seen zur Überwinterung ein. Das grösste Übertragungsrisiko ist der direkte Kontakt zu Wasservögeln.

Bund empfiehlt Vorsorgemassnahmen

«Daher sind vorbeugende Massnahmen jetzt in der ganzen Schweiz wichtig», schreibt das BLV. Jeder Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln sei zu verhindern. Geflügelhalter sollten darum Folgendes beachten:

Fütterung und Tränkung in einem für Wildvögel nicht zugänglichen Geflügelstall

Strikte Einhaltung der Biosicherheitsmassnahmen vor dem Betreten der Stallungen (Schuhwechsel, Überkleid für die Stallung, Händedesinfektion)

Die Freilandhaltung und der Weideauslauf sind weiterhin möglich. Vorbereitungen sind jedoch zu treffen, um gegebenenfalls die Tiere in einem geschützten Aussenklimabereich zu halten. Gitter sind auf Löcher zu überprüfen.

Auch Hobbyhaltungen muss man registrieren

Gemäss verfügbaren Informationen sind die Virenstämme der aktuell zirkulierenden Vogelgrippe nicht auf den Menschen übertragbar. Trotzdem sei es angezeigt, entdeckte Vogelkadaver nicht zu berühren und sich an einen Wildhüter, an die Fischereiaufsicht oder an die Kantonspolizei zu wenden, so das BLV.

Für die Eindämmung der Vogelgrippe sei es wichtig, dass der Bund alle Geflügelbetriebe kenne. Seit dem 1. Januar 2010 ist die Registrierung von Geflügelhaltungen obligatorisch. Dies gilt auch für Hobbyhaltungen.