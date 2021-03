«Ausschlaggebend für die Verbesserung waren mehrere nicht budgetierte Effekte», heisst es in einer Mitteilung am Freitag.

Zürich verzeichnet trotz Corona ein Plus von rund einer halben Milliarde Franken.

Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker präsentierte am Freitag die Rechnung.

Der Kanton Zürich hat im vergangenen Jahr ein Plus von 499 Millionen Franken verzeichnet. Das vom Kantonsrat bewilligte Budget hatte ursprünglich einen Ertragsüberschuss von 61 Millionen Franken vorgesehen. «Ausschlaggebend für die Verbesserung waren mehrere nicht budgetierte Effekte», heisst es in einer Mitteilung am Freitag.