Zweiter Booster – Kanton Zürich verwirrt mit Impf-Aufforderung

Für eine vierte Impfung in der breiten Bevölkerung sehe man aktuell keinen Bedarf, sagt Christoph Berger, Präsident der eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF).

Die GDK hat irrtümlicherweise SMS mit einer Aufforderung zur vierten Impfung an das Spitalpersonal versandt.

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat SMS mit der Aufforderung für die vierte Impfung an verschiedene Spitalmitarbeiterinnen und -mitarbeiter versandt. Eine Betroffene sagt, dass im SMS des offiziellen VacMe-Portals stünde, dass man für einen «optimalen Schutz» zur zweiten Auffrischungsimpfung zugelassen worden sei.

Das sei jedoch ein «irrtümlicher» Fehler, wie Jérôme Weber von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erklärt. Denn eine vierte Impfung sei weder von Swissmedic zugelassen, noch von der ständigen Impfkommission (EKIF) empfohlen. Man habe Abklärungen in die Wege geleitet und entschuldige sich für die Umstände, sagt Weber.

Gewisse Spitäler, wie etwa das Universitätsspital Basel, bieten eine vierte Impfung für ihr Personal jedoch tatsächlich an, wie Nicolas Drechsler, Mediensprecher des Universitätsspitals Basel sagt. Allerdings nicht offiziell: Diese Möglichkeit bestünde nur als «Off-Label»-Variante und nur auf «ausdrücklichen Wunsch» der betroffenen Person.

«Kein Bedarf für vierte Impfung»

Zu wenig Aussagen über Schutz vor Long Covid

In Bezug auf Long Covid und der vierten Impfung sagt Berger, dass es aktuell zu wenig Daten gebe, um beurteilen zu können, inwiefern eine zweite Auffrischungsimpfung Long Covid verhindere. «Wir beobachten die Daten jedoch und werden unsere Empfehlungen falls nötig anpassen.»

Vierte Auffrischungsimpfung ist «zu spät»

Auch der Infektiologe Andreas Widmer sagt, dass eine vierte Auffrischungsimpfung für die breite Bevölkerung aktuell keinen Sinn ergebe. «Kosten und Aufwand dafür wären im Vergleich zum Nutzen zu hoch.» Ausserdem sei man für eine vierte Impfung bereits zu spät dran, da Ende März alle Massnahmen aufgehoben würden und das Virus dann nochmals extrem stark zirkulieren werde, noch mehr als nach der Fasnacht in Luzern und Basel, sagt Widmer.

Bei über 65-jährigen Personen und Immunsupprimierten sei eine zweite Auffrischungsimpfung jedoch durchaus sinnvoll. «Vor allem im nächsten Herbst, wenn wir eine mutierte Variante haben, die den jetzigen Impfstoff vielleicht komplett umgehen wird, sollten sich vulnerable Personen mit einem angepassten Impfstoff impfen lassen», so der Infektiologe.

Frust über fehlende Zulassung

Dass ein zweiter Booster noch nicht zugelassen ist, sorgt etwa auf Twitter für Unmut. So schreibt eine Userin: «War heute Nachmittag im Triemli für den 2. Booster. Bin Ü65 und am 8. März waren es 4 Monate seit dem letzten. Sie impfen erst, wenn es vom BR oder Kanton freigegeben wird. Die sind so hohl.» Wie Swissmedic auf Anfrage mitteilt, sei bis dato kein Zulassungsgesuch für eine vierte Covid-Impfung eingegangen.