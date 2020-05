Kanton Zürich

Schüler erhalten ein Zeugnis ohne Noten

Anstelle einer Note wird die Bemerkung «nicht benotet» im Zeugnis zu finden sein. Das hat der Bildungsrat beschlossen.

Seit dem 16. März 2020 werden die Schülerinnen und Schüler an der Volksschule im Kanton Zürich aufgrund der Coronapandemie im Fernunterricht geschult. Da dieser Unterricht voraussichtlich bis zum 11. Mai 2020 fortgesetzt wird, hat der Zürcher Bildungsrat entschieden, auf Zeugnisse zu verzichten, wie er am Montag mitteilte.

Unterstützung bei der Lehrstellensuche

Die Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an die Volksschule in die Berufsbildung übertreten, will der Bildungsrat beim Übergang unterstützen. Die Jugendlichen können zusätzlich zum Zeugnis einen Lernbericht und/oder ein Referenzschreiben beantragen. Zudem können Jugendliche, die den Stellwerktest noch nicht absolviert haben, diesen nachholen, sobald an den Schulen wieder Präsenzunterricht stattfindet.