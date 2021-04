Corona-Subkommission

Im April 2020 hatte die Geschäftsleitung des Kantonsrates die Geschäftsprüfungskommission und die Finanzkommission beauftragt, in einer gemeinsamen Subkommission die Umsetzung der Notstandsmassnahmen des Regierungsrates sowie das Handeln des Kantons während der

Covid-19-Pandemie aus Sicht der parlamentarischen Oberaufsicht zu begleiten. Im Zeitraum von Mai bis September 2020 befragte die Subkommission an insgesamt zehn Sitzungen den Regierungsrat, die Direktionen der kantonalen Verwaltung, die Kantonale Führungsorganisation sowie ausgewählte Ämter und Dienststellen über deren Lagebeurteilungen und die ergriffenen Massnahmen. Zudem koordinierte sie sich mit der Finanzkontrolle des Kantons Zürich und hörte den Gemeindepräsidienverband des Kantons

Zürich, das Zürcher Obergericht und die Städte Winterthur und Zürich an.