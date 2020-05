An Gymis

Kanton Zürich will Matura-Prüfung ausfallen lassen

Der Kanton Zürich will die Maturaprüfungen ausfallen lassen - falls der Bundesrat dies erlaubt. Dann würden ausschliesslich die Erfahrungsnoten für den Abschluss zählen.

Maturaprüfungen sollen dieses Jahr in Zürich nicht stattfinden.

Die Erziehungsdirektorenkonferenz stellte am 21. April beim Bundesrat den Antrag, auf die Maturaprüfungen verzichten zu können. Sollte der Bundesrat diese Möglichkeit schaffen, so werde der Kanton Zürich bei den Abschlüssen der Gymnasien und Fachmittelschulen diesen Weg beschreiten, hiess es am Mittwoch bei der Bildungsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.