Kanton Zug: Pflanzen müssen wegen Krankheit vernichtet werden  

Keine Möglichkeit die Pflanzen vor den Bakterien zu schützen

Feuchte, warme Umgebung fördert das Überleben und die Vermehrung

Wie das Landwirtschaftsamt am Mittwoch weiter mitteilte, kann der bakterielle Erreger über Wasser, Erde, Werkzeuge oder Menschen verbreitet und auf gesunde Pflanzen übertragen werden. Die Ausbreitung der Bakterien innerhalb einer befallenen Kultur kann insbesondere über Gartenscheren und das Bewässerungssystem rasch erfolgen. Die Bakterienwelke überlebt im Boden mehrere Monate, in Pflanzenresten sowie im Wasser sogar mehrere Jahre. Feuchte und warme Bedingungen fördern das Überleben und die Vermehrung.

Finanzielle Schäden jeweils hoch

Immerhin ist die Bakterienwelke für Menschen und Tiere ungefährlich. Ausbrüche des Bakteriums sind in Europa seit Jahrzehnten bekannt. In der Schweiz wurde ein Befall zum ersten Mal im Januar 2017 in Gewächshäusern festgestellt. Weil die Schäden an Kulturen, Gewächshäusern und im Freiland aber grundsätzlich hoch ausfallen, muss das Bakterium aktiv bekämpft werden. Im Kanton Zug wird darum gebeten, sich an den zuständigen kantonalen Pflanzenschutzdienst zu wenden, falls sich ein Verdachtsfall erhärten sollte.