Keine Priorität mehr für Zuger - Kanton Zug impft bald ausserkantonale Personen

Am Montag wurde im Impfzentrum in Baar die Hunderttausendste Impfdosis verabreicht.

Im Kanton Zug wurde bisher nur die einheimische Bevölkerung geimpft. Das wird sich bald ändern, wie der Kanton Zug am Dienstag mitteilte: «Alle Zugerinnen und Zuger, welche sich impfen wollen und sich noch nicht angemeldet haben, sollen dies bis Ende Monat tun. So sichern sie sich ihren Vorrang auf der Warteliste und kommen rasch zu ihrem Impftermin», sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister. «Gerade für Personen, die in Zug arbeiten aber ausserhalb wohnen, kann so eine möglichst einfache Impfmöglichkeit angeboten werden», so Pfister weiter.