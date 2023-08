Kanton Zug: Zivilschutz kämpft gegen Bakterienwelke

Der Zivilschutz Zug hat am Donnerstag die bakterienbefallenen Pflanzen beim Biohof in Zug entsorgt.

Menschen in weissen Schutzanzügen, Transporter mit der Aufschrift «Seuchen», Absperrbänder an Fussweg und am Feld: Was an eine dramatische Filmszene erinnert, war am Donnerstag beim Biohof Zug die Entsorgung der befallenen Pflanzen des Bakteriums Ralstonia pseudosolanacearum. Dieses ist für die Pflanzenwelke verantwortlich.