Kanton Zug: Frau (22) muss Versace-Tasche für Spottpreis zwangsversteigern

Kann jemand Rechnungen nicht mehr begleichen oder Schulden nicht zurückzahlen, kann es sein, dass das Betreibungsamt an die Tür klopft und die Wohnung nach Gegenständen durchsucht, die versteigert werden können. So sollen die ausstehenden Beträge schliesslich bezahlt werden. Oftmals verlieren die Schuldnerinnen und Schuldner in solchen Fällen ihr Haus, weil dieses zwangsversteigert wird . Bei einer 22-jährigen Frau fand das Betreibungsamt jedoch aussergewöhnliche Gegenstände, die nun verkauft werden sollen – nämlich Handtaschen.

Erst sechs Franken geboten

Aussergewöhnlich ist ausserdem, dass der Name der jungen Frau auf der Website des Kantons Zug veröffentlicht wurde. Die Zugerin sagt: «Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass man meinen Namen einfach bekannt gibt.» Sie sagt, sie sei nicht darüber informiert worden.

Normalerweise wird Lohn verpfändet

André Widmer, Schuldenberater bei Triangel in Zug, sagt gegenüber «Zentralplus», er finde die Publikation aussergewöhnlich. «Ich habe in den vergangenen sechseinhalb Jahren als Stellenleiter von Triangel noch nie erlebt, dass bei einem unserer Klienten eine private Verpfändung durchgeführt worden wäre. Meistens gibt es bei ihnen nichts Brauchbares zu verpfänden.» Viel eher komme es zu Lohnpfändungen. In diesen Fällen zahle die Arbeitgeberin der Schuldnerin nur den Lohn, der für das Existenzminimum erforderlich sei. Alles, was darüber hinausgehe, werde direkt dem Betreibungsamt überwiesen, welches schliesslich das Geld an die Gläubiger bezahle.